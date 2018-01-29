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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Valentino. Весна, 2018

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  • 29 Января 201813:54
Сюжеты: Valentino, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

Пьерпаоло Пиччоли представил в Париже стандарт кутюр: перья, оборки, яркий и сияющий шик.

«Современное» – слово, которым одержима мода. Однако мода также считает важными красоту, очарование, эмоции и желание. В новой кутюрной коллекции Пьерпаоло Пиччоли, будучи невосприимчивым к первому, отказывается пожертвовать последним и так возвращает нас к совершенному стандарту кутюр. Комментируя коллекцию, дизайнер говорит и о будущем haute couture: «Это будущее проистекает из его прошлого. Происхождение, церемонии и ритуалы суть кутюр».

Кроме прочего, Пиччоли воспевает талант работников ателье Valentino и их способность создавать вручную настоящие шедевры. На этот раз люди дома использовали эталонные составляющие жанра: оборки, складки, цветы, перья. В итоге получились образы полные блеска, изящества и высокого шика. Настроение усиливает и цветовая гамма, которая стала более сочной и насыщенной.

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