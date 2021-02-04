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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Valentino. Весна-лето, 2021

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  • 04 Февраля 202111:48
Сюжеты: Valentino, Весна-лето 2021, Неделя моды в Париже

Пьерпаоло Пиччоли представил свое видение повседневной моды в эпоху пандемии. Поэтому коллекция получила название Temporal, что, по мнению дизайнера, раскрывает смысл слов «жить здесь и сейчас» и отвечает идее создания одежды вручную, которая надолго переживет тенденции.

Рассказывая об образах, Пиччоли отмечает: «Это больше о предметах, которые дадут легкость… Повествование коллекции – это сама коллекция. Никаких историй. Ничего образного. Я хотел работать с поверхностями, но не в декоративном смысле, а в мастерстве, которое становится самой поверхностью». Вероятно, из-за такого настроения дизайнера коллекция в основном состоит из дневной одежды, которая в Valentino часто упускается из виду в пользу вечерних нарядов. Пиччоли отказывается от пышных форм и экстравагантных решений и впускает в кутюрную коллекцию худи, свитера, рубашки, шорты и кофты, однако укрытых красивыми пальто с решетчатой ​​отделкой и скульптурными накидками.

И, что было, наверное, самым важным, – впервые в кутюрной коллекции Valentino появились мужские образы. Однако сам Пьерпаоло Пиччоли говорит, что в моде его не волнует гендерная идентичность. Мода существует для людей вообще, а фактурные тренчи могут носить и мужчины, и женщины. Размывая границы пола, дизайнер даже отказывается называть вещи своими именами: «Я не хочу называть это так. Это не кафтан и не пончо. Это форма». А форма универсальна и не подчиняется времени.

 
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