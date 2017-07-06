Неделя высокой моды: Viktor & Rolf. Осень, 2017

Показ Виктора Хорстинга и Рольфа Сноерна проходил в не совсем привычном формате и представил рассуждения дизайнерского дуэта на тему куртки-бомбера.

1 / 39 Viktor & Rolf. Осень, 2017













































































Стоит отметить, что новая коллекция Viktor & Rolf полностью посвящена куртке-бомберу и тому, какие модификации она может претерпеть в современном мире. По сути, дизайнерский дуэт рассуждает на тему уличной моды, но все-таки Хорстинг и Сноерн продолжают оставаться большими художниками.

Используя высокотехнологичную японскую ткань, дизайнеры создали кутюрные версии привычного предмета мужского гардероба. Куртка-бомбер в этой коллекции превращается то в многоярусное платье с оборками, то в жакет с гипертрофированными рукавами, то в сюрреалистичное пальто. Огромные воротники, объемные рукава, многослойность, ряды воланов, банты – дизайнеры превращали бомбер во что хотели. Так дуэт лишил обычную куртку функциональности и утилитарности, зато сделали ее предметом высокой моды.