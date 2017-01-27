Неделя высокой моды: Viktor & Rolf. Весна, 2017

Полностью уйдя в кутюрное и арт-пространство, дизайнерский дуэт не перестает удивлять своих поклонниц новыми открытиями.

1 / 32 Viktor & Rolf. Весна, 2017































































В новой коллекции Виктор Хорстинг и Рольф Снорен сознательно переосмысливают свои кутюрные коллекции прошлых сезонов. Дизайнеры вдохновляются собственными архивами и темами, в очередной раз показывая тонкую красоту несовершенства. Дуэт все так же работает с причудливыми конструкциями, техникой коллажа и ностальгией по разным эпохам. В новой коллекции заметно влияние моды 1940-х годов и искусства сюрреализма.

Разнообразие тканей, узоров, принтов и отделки в этих образах идут рука об руку с драпировками и складками, а также вышивкой золотым люрексом. Порой здесь можно заметить ассоциации с японским изобразительным искусством, а также особой техникой украшения посуды трещинами. Получилось очень богато и разнообразно.