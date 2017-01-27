Вход
ADV
Интересно
Viktor & Rolf (51)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Viktor & Rolf. Весна, 2017

  • 230
  • 0
  • 27 Января 201710:38
Сюжеты: Viktor & Rolf, Весна-лето 2017, Неделя моды в Париже

Полностью уйдя в кутюрное и арт-пространство, дизайнерский дуэт не перестает удивлять своих поклонниц новыми открытиями.

1 / 32
  • Viktor & Rolf. Весна, 2017

В новой коллекции Виктор Хорстинг и Рольф Снорен сознательно переосмысливают свои кутюрные коллекции прошлых сезонов. Дизайнеры вдохновляются собственными архивами и темами, в очередной раз показывая тонкую красоту несовершенства. Дуэт все так же работает с причудливыми конструкциями, техникой коллажа и ностальгией по разным эпохам. В новой коллекции заметно влияние моды 1940-х годов и искусства сюрреализма.

Разнообразие тканей, узоров, принтов и отделки в этих образах идут рука об руку с драпировками и складками, а также вышивкой золотым люрексом. Порой здесь можно заметить ассоциации с японским изобразительным искусством, а также особой техникой украшения посуды трещинами. Получилось очень богато и разнообразно.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru