Неделя высокой моды: Viktor & Rolf. Весна, 2018

Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен создали наряды из японского сатина, ткани, которую дизайнерский дуэт традиционно использует для кутюрных коллекций.

1 / 22 Viktor & Rolf. Весна, 2018











































Работая над новой коллекцией, Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен снова использовали благородный японский материал. Как признаются сами дизайнеры, такая приверженность к одной и той же ткани часто ограничивает их и толкает на творчество и стимулирует фантазию. На этот раз парни обошлись без сложносочиненных конструкций и стали даже в некотором смысле минималистичны. Основу модельного ряда составили длинные халаты и юбки со смелыми цветными полосками и геометрическими мотивами, собранными и сплетенными из ткани различных оттенков. Двубортные блейзеры Виктор и Рольф дополнили оборками, придав образам ретронастроения. Консервативность некоторых элементов модельеры обыграли через современные материалы, придав им свежести. Получилась одна из самых интересных (хоть и не очень многочисленная) коллекций сезона.