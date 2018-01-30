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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Viktor & Rolf. Весна, 2018

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  • 30 Января 201813:44
Сюжеты: Viktor & Rolf, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен создали наряды из японского сатина, ткани, которую дизайнерский дуэт традиционно использует для кутюрных коллекций.

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  • Viktor & Rolf. Весна, 2018

Работая над новой коллекцией, Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен снова использовали благородный японский материал. Как признаются сами дизайнеры, такая приверженность к одной и той же ткани часто ограничивает их и толкает на творчество и стимулирует фантазию. На этот раз парни обошлись без сложносочиненных конструкций и стали даже в некотором смысле минималистичны. Основу модельного ряда составили длинные халаты и юбки со смелыми цветными полосками и геометрическими мотивами, собранными и сплетенными из ткани различных оттенков. Двубортные блейзеры Виктор и Рольф дополнили оборками, придав образам ретронастроения. Консервативность некоторых элементов модельеры обыграли через современные материалы, придав им свежести. Получилась одна из самых интересных (хоть и не очень многочисленная) коллекций сезона.

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