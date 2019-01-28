Неделя высокой моды: Viktor & Rolf. Весна, 2019

Работая над новой коллекцией, Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен вдохновлялись постами в Instagram и слоганами с футболок.

Дизайнерский дуэт Viktor & Rolf выпустил на подиум радужный парад пышных платьев из тюля. Некоторые из образов были настолько гипертрофированы и доведены до гротеска, что в буквальном смысле не помещались на подиуме. При этом свои яркие и воздушные наряды Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен украсили контрастным декором: дизайнеры использовали цитаты из Instagram и хлесткими слоганами с футболок. Такое решение парни объяснили желанием уравновесить банальность повседневности романтикой и мечтами.