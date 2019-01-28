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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Viktor & Rolf. Весна, 2019

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  • 28 Января 201915:13
Сюжеты: Viktor & Rolf, Весна-лето 2019, Неделя моды в Париже

Работая над новой коллекцией, Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен вдохновлялись постами в Instagram и слоганами с футболок.

Дизайнерский дуэт Viktor & Rolf выпустил на подиум радужный парад пышных платьев из тюля. Некоторые из образов были настолько гипертрофированы и доведены до гротеска, что в буквальном смысле не помещались на подиуме. При этом свои яркие и воздушные наряды Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен украсили контрастным декором: дизайнеры использовали цитаты из Instagram и хлесткими слоганами с футболок. Такое решение парни объяснили желанием уравновесить банальность повседневности романтикой и мечтами.

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