Неделя высокой моды: Zuhair Murad. Осень, 2018

В этом сезоне Зухаир Мурад вдохновлялся военной формой и роскошными нарядами императорской России.

В качестве главного источника вдохновения для осенне-зимней коллекции от-кутюр Зухаир Мурад выбрал императорскую Россию. Отсюда в коллекции такое обилие богатых текстур, узоров и вышивок. При этом дизайнер использовал элементы милитари, вернее – заимствования из исторической военной формы. В итоге получился очень красивый и гармоничный микс, в котором пышность и роскошь сочетаются с жесткими структурами, а цветочные и арабские мотивы соседствуют с бронзовыми, золотыми и серебряными вышивками в духе Фаберже. Цветовая гамма для коллекции подобрана благородных оттенков, и все вместе это производит потрясающее впечатление. Дизайнеру, который продолжает работать в привычной для себя стилистке, по-прежнему удается не повторяться!