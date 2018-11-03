Немецкий бренд Braun представил обновленную линейку премиальных электробритв

30 октября в ресторане «I Like Grill» состоялось мероприятие Braun Grooming Party, в рамках которого прошла презентация обновленной линейки премиальных электробритв Braun и были награждены победители конкурса, организованного брендом совместно с одним из ведущих футболистов страны – Романом Зобниным, который является амбассадором всемирно известного бренда.

Согласно условиям конкурса, объявленного Зобниным в Инстаграм, участники должны были выложить фото, смотрясь в зеркало с хештегом #braunwins. Роман лично определил пять счастливчиков, которые получили ценные подарки от Braun и от футболиста.

Для мужчин бритье – это не просто повседневный уход, а особый ритуал. Braun знает, насколько важно хорошо выглядеть современному мужчине и поэтому создает продукты, инновационность и дизайн которых направлены на то, чтобы бритье было не только идеально качественным, но и абсолютно комфортным.

Обновленная премиальная линейка электробритв Braun призвана помогать мужчинам создавать желаемый образ и получать удовольствие от бритья. Линейка отличается стильным дизайном, создающим особое настроение, что делает их идеальным подарком на любой случай. В премиальную линейку Braun входят электробритвы Series 5, 7 и 9.

Braun Series 5

Благодаря технологии Skin-Sensitive бритва Series 5 обеспечивает непревзойденный комфорт при бритье. Мотор AutoSense самостоятельно регулирует мощность, а плавающая бритвенная головка с независимой подвеской элементов гарантирует идеальное прилегание лезвий к коже даже в самых сложных местах.

Braun Series 7

Электробритва Series 7 с технологией Sonic подойдет ценителям классического дизайна. Умная технология Sonic совершает 30 000 режущих движений в минуту. Оригинальная бритвенная система с легкостью удаляет даже плотно прилегающие к коже волоски. Идеальная гладкость достигается за счет четырех элементов:

* Бреющая система 8·D Flexible. Головка бритвы вращается в 8 направлениях и справляется с самыми проблемными изгибами. Независимые плавающие сетки и триммер на вращающейся головке в сочетании с технологиями MicroMotion и MacroMotion позволяют срезать волоски с точностью до 0,05 мм.

* MacroMotion: головка бритвы поворачивается на 40° и свободно обрабатывает крупные изгибы лица, обеспечивая наилучший контакт с кожей.

* MicroMotion: независимая подвеска всех режущих элементов отзывается даже на мельчайшие изменения контуров.

* Технология Precision HeadLock позволяет блокировать головку бритвы для максимального контроля во время бритья сложных зон: подбородок или зону под носом.

Braun Series 9

Series 9 - это топовая модель Braun, сочетающая непревзойдённый дизайн и эффективные технологии. Абсолютная синергия пяти оригинальных бреющих элементов в сочетании с возможностями интеллектуальной технологии SyncroSonic™ позволяют добиваться безупречной гладкости одним движением. Более четырехсот деталей работают в безупречной гармонии, обеспечивая беспрецедентную эффективность и комфорт при бритье. Мощный мотор с линейным приводом генерирует 10 000 ультразвуковых микровибраций и 40 000 режущих движений в минуту. Идеальная гладкость одним движением достигается за счет пяти элементов бритвенной системы:

* Триммер HyperLift & Cut с титановым золотым покрытием полностью соответствует стандартам немецкого качества и технологического совершенства бренда. Триммер приподнимает и срезает волоски, даже плотно прилегающие к коже, делая этот процесс максимально гладким и безвредным. Премиальное покрытие также повышает устойчивость к коррозии и способно выдержать до 50 000 бритвенных процедур.

* Триммер Direct& Cut бреет и подравнивает волоски, растущие в разных направлениях.

* Технология SkinGuard разглаживает кожу для исключительно комфортного бритья.

* Две режущие сетки OptiFoil™ срезают волоски максимально близко к коже для идеально чистого бритья, результат которого сохраняется надолго.

Потрясающий дизайн и функциональность в каждой детали

Дизайн для Braun — это намного больше, чем приятный внешний вид. Значение имеет каждая деталь, идеально сочетающая в себе эстетичность и эргономичность, простоту использования и функциональность, долговечность и инновационность.

Все бритвы премиальной линейки 100% водонепроницаемые, подходят для чувствительной кожи. Некоторые модели идут в комплекте с блоком clean & charge, который одновременно очищает, смазывает и подзаряжает бритву.

Электробритва Braun станет идеальным подарком для мужчины, который одновременно ценит себя и свое время.

На Braun Grooming Party царила гостеприимная атмосфера. Благодарим организаторов за прекрасный вечер, после которого не составит труда определиться с подарком Мечты для настоящих мужчин!

Фотограф: Логинова Татьяна