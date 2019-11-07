Немецкую версию журнала Elle обвинили в расизме

В свежем номере издания редакторы допустили целый ряд непростительных этических ошибок.

На обложку ноябрьского номера немецкой версии Elle редакторы поместили фразу Back to Black, что можно перевести как «назад к черному». И ладно бы речь шла о тренде на черный тотал-лук, но заголовок отсылает к тому, что темнокожие модели вновь востребованны в индустрии моды. При этом проиллюстрировали эту мысль в редакции почему-то портретом светлокожей модели. Далее под обложкой можно найти материал номера, который рассказывает биографии шести темнокожих девушек, которые добились успеха в индустрии. Однако историю Джанай Фурман авторы вдруг сопроводили фотографией ее коллеги Наоми Чин Винг...

Первыми на неуважительное отношение к читательницам и своей работе редакторам указали администраторы Instagram-аккаунта Diet Prada. Пост тут же вызвал бурю негативной реакции и соответствующие комментарии: «Намерение было хорошее, а исполнение ужасно», «Это унизительно, с какой стороны ни посмотри. Кто-нибудь, научите этих дураков уму-разуму», «Вот что происходит, когда компании хотят быть инклюзивными, но не имеют ни одного цветного сотрудника в своем офисе», «Просто увольте всю редакцию».

Редакция Elle Germany уже опубликовала обращение к пользователям, в котором выразила сожаление по поводу своих ошибок и принесла извинения тем, чьи чувства были задеты.