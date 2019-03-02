Немного Италии в Москве

27 февраля в московском Бутике Elisa Cavaletti прошла встреча с дизайнером Даниэлой Даллавалле.

Свою первую коллекцию Даниэла презентовала еще в 1981 году и она была очень успешной. Название бренда созвучно имени ее дочери. О дизайнере писал итальянский Vogue. Даниэла приехала на несколько дней в Москву, чтобы презентовать свою новую коллекцию в стиле бохо. Среди гостей были певица и модель Анна Калашникова, победительница первого сезона шоу Холостяк Олеся Ермакова и модель plus-size Евгения Подберезкина. Гости презентации услышали из первых уст историю бренда, узнали модные итальянские тенденции грядущего сезона и смогли сделать фото с дизайнером. Даниэла рассказала о вдохновении, ручной работе над аксессуарами, выборе цветовых гамм и тканей для новой коллекции. Помимо всего, Даллавалле устроила небольшой перформанс и пообщалась лично с каждым из присутствующих. Факт, поразивший всех гостей: Даниэлла появилась перед публикой без обуви. У нее особое отношение к обуви – она ее просто не носит, так как считает, что «контакт с землей» наполняет ее энергией, помогает творить.

Философия Даниэлы Даллавалле:

⁃ Я люблю всех женщин по всему миру и хочу дарить им радость от ощущения собственной красоты и женственности;

⁃ Через свое творчество, через свою одежду, я передаю свою любовь каждой женщине;

⁃ Вы можете быть высокой или не очень, можете быть худой или фигуристой, но всегда будете женственны в одежде Elisa Cavaletti;

⁃ Италия и итальянская мода - это моя страсть и я делюсь ей с женщинами по всему миру;

⁃ Любовь - это самое важное чувство в моей жизни и я делюсь им с вами и даже на расстоянии, чувствую вашу любовь;

⁃ Всех клиентов по всему миру я называю "lovers", потому что любовь это ответ ко всему.

Немного итальянского настроя в московские будни.

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