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Артем Кузелев

Необычная коллаборация Jimmy Choo

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  • 04 Октября 201718:24
Сюжеты: Jimmy Choo

Британский люксовый бренд обуви объявил о сотрудничестве с маркой Off-White.

Марка Jimmy Choo подготовила специальную коллекцию туфель для сентябрьского показа бренда Off-White в Париже. Для британских обувщиков капсула стала дебютной: подобного опыта ранее у Jimmy Choo не было, марка не создавала коммерческих коллекций prêt-a-porter. Вся обувь вошла в весенне-летнюю коллекцию Off-White, созданную дизайнером Верджилом Абло и посвященную принцессе Диане. Приобрести туфли лимитированного издания сейчас можно только на сайте Off-White, а в феврале они появятся в рознице.

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