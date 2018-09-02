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Неожиданно яркий спортивный лонгслив Nike в STREET BEAT SPORT

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  • 02 Сентября 201816:11
Сюжеты: Nike, STREET BEAT

В новой коллекции магазинов спортивной экипировки STREET BEAT SPORT обнаружена находка, которая подойдет и для тех, кто ценит комфорт и функциональность в одежде, и для тех, кто не забывает и о своем ярком имидже. Nike подготовили лонгслив с блестящими вставками для изматывающих тренировок.

Как и прежде, одежда Nike не утратила своей технологичности и успешно выводит влагу во время активного тренинга. Ткань обеспечивает вентиляцию в ключевых зонах и охлаждение во время самых интенсивных тренировок. Рукав из прозрачной сетки подчеркивает контрастные матовые и блестящие вставки, создавая ассиметричный образ, напоминающий лоскутную технику.

Логслив NIKE PRO HYPERCOOL TOP доступны в магазинах сети в ТЦ Океания и ТЦ Авиапарк, а также онлайн. Стоимость модели – 3 690 рублей.

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