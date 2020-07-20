Неповторимое лето в Crocs: как прожить эту «маленькую жизнь»

Лето 2020 – особое приключение, требующее не дюжей фантазии! Для того, чтобы провести это время красиво, разнообразно и с удовольствием, к вопросу летних развлечений придется подойти по-новому. Любимая схема «посадочный, томатный сок и долгожданный вояж в новую страну» все еще недосягаема, но это не значит, что это лето не может стать насыщенным и запоминающимся. Бренд Crocs предлагает идеи летнего досуга и подходящих для него стильных образов.

Пикник в стиле сафари

Кто сказал, что свидание с живой природой и яркими красками возможно только в национальном парке с экзотическими животными? Тематический пикник в одном из городских парков можно запросто превратить в запоминающееся приключение. Песни Шакиры в плейлисте, домашние питомцы в списке гостей, тропические фрукты на вашей «поляне», анималистичные принты и яркие краски в дресс-коде создадут настроение настоящего сафари. Легкий комбинезон или летящее платье с цветочным узором будут отлично сочетаться с яркими сандалиями Tulum, в которых вы сможете легко прогулять целый день. Не забудьте про визитную карточку любого сафари – шляпу с широкими полями, солнцезащитные очки и серьги конго. Заранее подумайте о стильных аксессуарах для пикника – корзинке, «фотогеничной» посуде и декоре.

Cапборд на абордаж

Неспешное водное развлечение набирает популярность, и имя ему – сапборд! Медитативный сплав по реке или карьеру под пение птиц и всплески воды – прекрасный способ перезагрузиться после тяжелой рабочей недели. Достаньте из шкафа свой любимый яркий купальник и подберите к нему классические шлепанцы или сабо Crocs, которые не будут скользить по мокрой поверхности сапборда.

Свидание в автокинотеатре

Если вы соскучились по поцелуям на последнем ряду и большому экрану, самое время открыть для себя автокинотеатр. Популярный в Америке формат кинопросмотра активно развивается в России, и теперь горячий попкорн с доставкой прямо в машину – наша новая реальность! Даже несмотря на то, что сеансы проходят под покровом ночи, не отказывайте себе в удовольствии нарядиться на свидание. Отдайте предпочтение юбке или платью, накиньте на плечи любимую джинсовку и почувствуйте себя на высоте, надев босоножки Brooklyn на платформе. В них вы будете уверены в себе в любой ситуации, даже если за сеансом последует пешая прогулка под луной.