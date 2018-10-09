NERGO: Российско-Грузинский Ready-to-Wear Бренд, Объединяющий Две Культуры

Современный стиль и качество Premium – краткий способ описать молодой дизайнерский бренд Nergo, основанный в Петербурге в 2015 году. Творческий и семейный союз дизайнеров Дарьи и Шакро объединяет российских и грузинских дизайнеров и передает ценности двух культур в стиле современной классики.

Бренд назван по сокращенной фамилии дизайнеров. Слово «Нерги» в переводе с грузинского языка означает «начало начал», «росток». Название подчеркивает важность общего семейного дела, трепетное отношение к своим корням и культуре и характер бренда.

Черпая вдохновение из искусства, культур России и Грузии, истории моды дизайнеры создают коллекции ограниченного тиража для современных женщин: ярких, независимых и вдохновляющих.

«Мы стремимся создавать одежду, которая бы вдохновляла современную женщину быть стильной каждый день! Ведь Она – жительница большого города, всегда в движении. Она любит комфорт, заботится о своем здоровье и согласна для себя только на лучшее. Наша одежда подойдет и успешной бизнес леди, и творческой натуре, и студентке, и маме, и путешественнице! Гардероб от Nergo – это способ самовыражения, демонстрация индивидуальности и характера», - делятся Дарья и Шакро Нергадзе, основатели бренда Nergo.

Вещи бренда Nergo создаются в Санкт-Петербурге, где базируется бренд. В начале каждой вещи - идея, продуманная до мельчайших деталей Дарьей и Шакро. Дизайнеры тщательно отбирают ткани, расцветки, фурнитуру и лично следят за каждым этапом пошива.

Все коллекции создаются лимитировано - в нескольких экземплярах в каждом размере. Одна из основных целей бренда – дать каждой женщине возможность почувствовать себя особенной, предоставляя эксклюзивные дизайны по доступной цене.

Одежду Nergo можно померить в шоу-руме в Галерее Российских Дизайнеров в ТЦ Монпасье в Санкт-Петербурге, а также с доставкой по городу. Все модели и коллекции доступны на странице в Instagram, VK и Facebook. Бренд также осуществляет доставку по всему миру.