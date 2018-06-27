Несовершенная кожа теперь в прошлом

Несовершенства кожи не всегда зависят от возраста, образа жизни и внешних факторов. К счастью, последнее десятилетие индустрия красоты развивается в головокружительном темпе, и теперь нет ничего, что нельзя бы было исправить.

Инновационная серия Expert Boost от Teana – это линейка бустеров, которые увеличивают силу и скорость воздействия биоактивных компонентов косметики. Это позволяет в кратчайшие сроки достичь эффекта, максимально близкого к процедурам салонной косметологии (инъекциям, лазерному омоложению и пр.). Бустеры совершили настоящую революцию в мире красоты, эффективно усиливая любую программу ухода.

Продукты из серии Expert Boost можно применять, как дополнение к любимым средствам – маске, крему, сыворотке, а можно наносить соло под макияж.

Воздействуя на нейрорецепторы кожи, бустеры Teana обеспечивают длительный и видимый эффект без «уколов красоты». А еще, благодаря инновационной упаковке, расход бустера не бьет по кошельку: от 22 до 50 рублей в день за эффект салонной процедуры, без необходимости выходить из дома. Все бустеры из новой линейки Teana содержат в составе мощные активные ингредиенты, в числе которых Neurophroline™. Он снижает негативное воздействие на кожу главного гормона стресса кортизола, и на 163% увеличивает синтез «гормона счастья» эндорфина. Еще одна «жемчужина» линейки - омолаживающий пептид из яда морской конической улитки XEP™-018, который разглаживает морщины и уменьшает воспаления, обеспечивая ботокс-эффект Исключительный комфорт в течение всего дня обеспечивает содержащийся в бустерах экстракт морской красной водоросли Mariliance™, известный своими свойствами делать кожу однородной и спокойной.

Проблема расширенных пор знакома многим обладательницам чувствительной кожи, становясь особенно актуальной в теплое время года. Изменить тип кожи, к сожалению, невозможно, но значительно улучшить внешний вид с помощью специального ухода – легко. Бустер-минимайзер для пор НЕВИДИМЫЕ ПОРЫ эффективно уменьшает размер и видимость пор, поддерживая матовость кожи в течение дня. Этот эффект достигается за счет содержания в составе активных ингредиентов, таких как Epidermist, EPS Seamat и экстракты конского каштана, крапивы и эвкалипта,

Чувствительная кожа зачастую склонна к проявлениям купероза, но сосудистая сеточка – далеко не приговор. Эксперты Teana разработали бустер-корректор купероза МИРАБИЛИС, который, регулируя связи между эпидермисом и нервными окончаниями за счет присутствия экстракта Мирабилиса в составе, сокращает количество расширенных сосудов и препятствует появлению новых.

Бустер для проблемной кожи РАСТИТЕЛЬНАЯ САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА мягко отшелушивает ороговевшие клетки, помогая коже стать мягкой, ровной и красивой, а содержащаяся в составе натуральная салициловая кислота из экстракта гаультерии Amiperfect препятствует развитию акне.

Принципиально новая концепция ухода – оптимальное решение для чувствительной и реактивной кожи.