Net-A-Porter и Farfetch станут официальными площадками марки Альбера Эльбаза

После премьеры в рамках парижской Недели от-кутюр бренд AZ Factory будет эксклюзивно представлен на торговых платформах Net-A-Porter и Farfetch. Дебют нового бренда Альбера Эльбаза состоится 26 января 2021 года в форме product stories. Отмечается, что в дальнейшем AZ Factory будет продвигаться исключительно через цифровые инструменты.

«Я годами мечтал о модной перезагрузке, и сегодня, когда люди физически разобщены, это желание еще более настойчиво. Мир быстро меняется, и все мы приспосабливаемся к новым правилам, сживаемся с новыми эмоциями. Моя фабрика грез возникла для того, чтобы разрабатывать реальные решения для современных женщин. Это сфокусированный на продукте и коммуникации проект, и я невероятно рад, что могу представить его миру в рамках этого чудесного развлекательного формата, действуя в одной связке с двумя лидерами люксовой индустрии – Farfetch и Net-A-Porter», – рассказал дизайнер.

Кроме того, известно, что платформа Net-A-Porter станет площадкой проекта The Talk Show with Alber & Friends, в рамках которого Альбер Эльбаз встретится со своими VIP-гостями. Трансляция стартует 27 января 2021 года в 15.00 на каналах Net-A-Porter в Instagram и YouTube.

«Альбер действительно очень необычно смотрит на AZ Factory. Он выработал совершенно новый подход к запуску бренда в то время, когда индустрия меняется, а потребители ищут безопасности и приватности. Все разделяют мнение о том, что мода должна нести радость и поднимать настроение, и Альбер захватил нас идеей The Talk Show with Alber & Friends, дерзкой вариацией на тему известного телевизионного формата. К Альберу придут гости, чтобы поговорить о том, что делает нас счастливыми, рассуждая о моде, науке и бодипозитиве», – пояснила Шина Совер, директор по маркетингу Net-A-Porter.