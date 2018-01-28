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New Balance 991 в STREET BEAT

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  • 28 Января 201822:43
Сюжеты: STREET BEAT, New Balance

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появились “уродливые” кроссовки.

Основной тренд 2018-го года – “Ugly Shoes”. Отличительной особенностью можно считать массивную подошву и элементы, визуально “утяжеляющие” модель. В основном это ретро-переиздания 90-х и начала 00-х годов. Одним из пионеров тенденции стал бренд New Balance, выпускающий 991-ю модель, из сезона в сезон. Кроссовки вышли в 2001 году и сразу завоевали любовь спортсменов и знаменитостей, таких как Бен Аффлек и Стив Джобс. Признак качества изготавливаемых кроссовок ручное производство исключительно в Англии и Америки на небольших фабриках.

Кроссовки представлены в двух цветовых решениях в магазинах STREET BEAT, в мужской размерной сетке 8 - 12 US. Цена за пару составляет 23 990 рублей. 

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