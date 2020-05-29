New Balance представляет модель 327. Наследие 70-х годов, воплощенное в современной эстетике

Верхняя часть New Balance 327 выполнена из текстиля, нейлона, замши и резины в разных вариантах комбинированной расцветки в трех цветовых решениях.

Уникальный силуэт также создает промежуточная подошва из материала EVA и выступающая внахлест на пятку и носок рельефная подошва.



Отличительной деталью модели 327 стал большой узнаваемый N-логотип.

327 – это новый повседневный стиль, объединяющий простоту 70-х в сочетании с элементами самых продаваемых моделей из архивов New Balance.

Стоимость New Balance 327: 10 990 руб.

Модель New Balance 327 поступит в продажу 6 июня на официальном сайте бренда newbalance.ru, а также в интернет-магазинах партнеров brandshop.ru и sneakerhead.ru.