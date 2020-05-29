Вход
ADV



Интересно
New Balance (31)
Все сюжеты
all_about_parties

New Balance представляет модель 327. Наследие 70-х годов, воплощенное в современной эстетике

  • 276
  • 0
  • 29 Мая 202013:48
Сюжеты: New Balance

Верхняя часть New Balance 327 выполнена из текстиля, нейлона, замши и резины в разных вариантах комбинированной расцветки в трех цветовых решениях.

Уникальный силуэт также создает промежуточная подошва из материала EVA  и выступающая внахлест на пятку и носок  рельефная подошва.

Отличительной деталью модели 327 стал большой узнаваемый N-логотип.

327 – это новый повседневный стиль, объединяющий простоту 70-х в сочетании с элементами самых продаваемых  моделей из архивов New Balance.

Стоимость New Balance 327: 10 990 руб.

Модель New Balance 327 поступит в продажу 6 июня на официальном сайте бренда newbalance.ru, а также в интернет-магазинах партнеров brandshop.ru и sneakerhead.ru.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru