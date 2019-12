New Balance представляет новые модели: 850 и 850 All Terrain

New Balance 850:

Встречайте переиздание модели 850 прямиком из 90-х!Созданная в 1996 году модель 850 перевернула классические образы New Balance, чтобы поддержать молодое поколение ярким и дерзким силуэтом, отражающем всю эстетику знаменательного десятилетия. Поддерживая сегодняшнюю популярность этой стилистики, мы рады вновь представить модель 850. Верх модели сочетает множест во элементов из материалов разной плотности и текстур, что дарит новые возможности и вдохновение для цветовых сочетаний и акцентов. Промежуточная подошва ABZORB®, поглощая ударную нагрузку, подарит Вам превосходную амортизацию, в то время как пластина ROLLBAR обеспечит стабилизацию, предотвращая заваливание стопы.

Цена: 10 990 руб.

New Balance 850 All Terrain:

Fresh Foam 850 All Terrain - это гибридная версия модели, созданная специально для коллекции All Terrain. Верх модели полностью повторяет силуэт оригинальной пары 850, а промежуточная подошва - модель Fresh Foam Hierro. Такое сочетание элементов ярко отражает основную концепцию All Terrain: трейловый бег как часть повседневной одежды. Усовершенствованная промежуточная подошва Fresh Foam X способствует еще большей мягкости и амортизации, чем ее предшественник, а подметка Vibram® Megagrip обеспечивает надежное сцепление даже с влажной поверхностью и устойчива к перепадам температур.

Цена: 11 990 руб.