New Balance запускает конкурс #RunsInTheFamily

Бренд спортивной одежды и обуви New Balance запускает конкурс на лучшую фотографию #RunsInTheFamily, который пройдет с 01 по 21 июля в честь выпуска новой коллекции модели 997.

Тема семьи обыгрывается брендом New Balance не случайно, ведь с момента создания компании в 1906 году NB всегда оставался семейным бизнесом. История New Balance – это история уникальных традиций, которые сохраняются развиваются для новых поколений.

В частности, новая модель 997sport, разработанная для более молодой аудитории – яркий преемник классической премиальной линейки 997 Made in US, и теперь они стали пополнением семьи кроссовок New Balance.

В честь этой кампании New Balance предлагает поделиться своими семейными фотографиями в кроссовках бренда в рамках конкурса #RunsInTheFamily.

При этом, понятие семьи в этой кампании NB достаточно широкое: вашей семьей могут быть друзья, коллеги, а не только близкие родственники.

Для того, чтобы принять участие в фотоконкурсе #RunsInTheFamily необходимо:

Ø Сделать фотографию со своей семьей, друзьями или коллегами, на котором не менее 2х человек обуты в кроссовки New Balance;

Ø Подписаться на сообщество New Balance в любой из трех социальных сетей: VK, Facebook или Instagram;

Ø Разместить фото в своем аккаунте с хэштегами #NBFamily_RU и #RunsInTheFamily и отметкой @newbalancerussia

Ø Прислать фотографию с разрешением 300 dpi на почту fotonbfamily@jamilco.ru

Партнер фотоконкурса: Мультимедиа Арт Музей Москвы (МАММ)

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРИЗЫ ОТ NEW BALANCE И ПАРТНЕРОВ КОНКУРСА

До 31 июля 2019г авторитетное жюри под председательством Ольги Свибловой, директора Мультимедиа Арт Музея Москвы, а также Музея «Московского Дома Фотографии», выберет победителей и обладателей поощрительных призов.

Самые креативные и стильные работы украсят витрины магазинов New Balance по всей России в августе 2019г.