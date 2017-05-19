Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Alisa

RIVA весна-лето 2017

  • 49
  • 0
  • 19 Мая 201723:13

Российский бренд женской одежды RIVA выпустил в свет свою новую коллекцию весна-лето 2017.

Дизайнеры марки традиционно следуют своим главным принципам – соединить красоту, современные тенденции, качество и комфорт в одном «флаконе» и сделать доступной одежду бренда для каждой искушённой модницы. В новой коллекции бренд представил своим поклонницам сочные модели платьев, юбок, блузок, брюк и жакетов на каждый день и для особого случая.

 

Владельцы российского бренда лично отвечают за каждое произведённое изделие и контролируют весь процесс создания коллекции – от идеи до воплощения. И именно такая позиция может быть гарантом высокого качества продукции. Недаром популярность марки растёт с каждым днём, а изделия из каждой новой коллекции завоёвывают любовь и доверие российских женщин, в том числе и известных, признанных красавиц нашей страны, таких как Мисс Вселенная Эльмира Абдразакова, Миссис Вселенная Мария Ерошенко, актриса и певица Анна Калашникова и других.

Эльмира Абдразакова в платье RIVA

Эльмира Абдразакова

Читать комментарий 

Анна Калашникова в платье RIVA

Анна Калашникова

Читать комментарий 

Мария Ерошенко в блузке RIVA

Мария Ерошенко

Читать комментарий 

Сделайте и вы свой модный выбор! А дизайнеры и стилисты марки всегда с удовольствием вам помогут – присоединяйтесь к официальным страницам в социальных сетях (ВК, Инстаграм)и узнайте первыми о горячих новостях бренда.  

Смотреть новую коллекцию 

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru