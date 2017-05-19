RIVA весна-лето 2017

Российский бренд женской одежды RIVA выпустил в свет свою новую коллекцию весна-лето 2017.

Дизайнеры марки традиционно следуют своим главным принципам – соединить красоту, современные тенденции, качество и комфорт в одном «флаконе» и сделать доступной одежду бренда для каждой искушённой модницы. В новой коллекции бренд представил своим поклонницам сочные модели платьев, юбок, блузок, брюк и жакетов на каждый день и для особого случая.

Владельцы российского бренда лично отвечают за каждое произведённое изделие и контролируют весь процесс создания коллекции – от идеи до воплощения. И именно такая позиция может быть гарантом высокого качества продукции. Недаром популярность марки растёт с каждым днём, а изделия из каждой новой коллекции завоёвывают любовь и доверие российских женщин, в том числе и известных, признанных красавиц нашей страны, таких как Мисс Вселенная Эльмира Абдразакова, Миссис Вселенная Мария Ерошенко, актриса и певица Анна Калашникова и других.

Эльмира Абдразакова в платье RIVA

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Анна Калашникова в платье RIVA

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Мария Ерошенко в блузке RIVA

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