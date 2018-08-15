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Артем Кузелев

New York Post с логотипом Supreme на обложке

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  • 15 Августа 201817:51

Американский ежедневник вышел с фирменным лого марки на первой полосе и тут же стал предметом коллекционирования.

Американская газета New York Post первую полосу нового номера сделала максимально лаконичной, поместив на нее всего лишь логотип Supreme. Номер издания тут же превратился в предмет коллекционирования, а в перепродаже на eBay цена экземпляра подскочила с одного до 50 долларов. Акция проведена вместе с релизом осенне-зимней коллекции марки, которая поступит в европейские и американские магазины 16 августа, а через два дня появится и в Японии. Что касается онлайн-покупателей, им придется ждать неделю – до 23 августа.

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