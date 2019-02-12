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Semkov Arnold Alexandrovich

Незабываемое признание в любви в коллекции LOVE THROUGH ARTS от UNOde50

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  • 12 Февраля 201911:20
Сюжеты: UNOde50, Бижутерия, украшения, драгоценности

Коллекция UNOde50 в честь Дня святого Валентина – познание любви посредством искусства. Украшения повторяют форму знаковых элементов UNOde50 – замочков в форме сердца и согнутых гвоздиков, символизирующих ручную работу.

Не теряя верность традициям, дизайнеры UNOde50 представляют новую интерпретацию знаковых элементов бренда. В капсуле, созданной в честь Дня святого Валентина, гвоздик символизирует глубину и насыщенность эмоций, а самый распространенный символ – сердце – сливается с замочком. В капсуле впервые используется подвеска с ярко-красным кристаллом Swarovski, с помощью которого можно персонализировать любое украшение.

Связь бренда с искусством прослеживается через украшения необычной формы, выполненные в золоте или в серебре. Все модели создаются вручную в Испании. 

Сделайте признание в любви незабываемым вместе с UNOde50!

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