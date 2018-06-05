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Артем Кузелев

«Незавершенная» коллекция Christian Louboutin

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  • 05 Июня 201811:26
Сюжеты: Christian Louboutin

Парижский обувщик выпустил оригинальную коллекцию с эффектом незавершенности.

Марка Christian Louboutin представила модели из новой коллекции, получившей название Loubi in progress. В нее вошли несколько пар обуви, в том числе и мужской, а также кошельки и визитницы. Отличительная черта моделей – все они декорированы с эффектом незавершенности. В некоторых вещах можно заметить картон, крафтовую бумагу, портновский сантиметр и другие оригинальные элементы. В продаже коллекция появится уже в этом месяце.

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