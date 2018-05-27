Ни один модный бренд не вошел в Топ-10 Forbes

Издание опубликовало ежегодный рейтинг самых ценных брендов, который в очередной раз возглавила компания Apple.
Сообщается, что стоимость бренда Apple за год выросла на 8% и составила более 180 миллиардов долларов. В первую пятерку также вошли гиганты Google (132,1 млрд), Microsoft (104,8 млрд), Facebook (94,8 млрд) и Amazon (70,9 млрд). Однако эксперты не включили ни одного бренда модной индустрии даже в первую десятку списка. Лишь на 15 позиции рейтинга можно увидеть парижскую марку Louis Vuitton.
Первая двадцатка списка Forbes в этом году выглядит так:
- Apple
- Microsoft
- Amazon
- Coca-Cola
- Samsung
- Disney
- Toyota
- AT&T
- McDonald’s
- GE
- Mercedes-Benz
- Intel
- Louis Vuitton (33.6 млрд)
- Cisco
- IBM
- Nike (32 млрд)
- Verizon
- BMW
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