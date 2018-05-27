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Артем Кузелев

Ни один модный бренд не вошел в Топ-10 Forbes

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  • 27 Мая 201818:08

Издание опубликовало ежегодный рейтинг самых ценных брендов, который в очередной раз возглавила компания Apple.

Сообщается, что стоимость бренда Apple за год выросла на 8% и составила более 180 миллиардов долларов. В первую пятерку также вошли гиганты Google (132,1 млрд), Microsoft (104,8 млрд), Facebook (94,8 млрд) и Amazon (70,9 млрд). Однако эксперты не включили ни одного бренда модной индустрии даже в первую десятку списка. Лишь на 15 позиции рейтинга можно увидеть парижскую марку Louis Vuitton.

Первая двадцатка списка Forbes в этом году выглядит так:

  1. Apple
  2. Google
  3. Microsoft
  4. Facebook
  5. Amazon
  6. Coca-Cola
  7. Samsung
  8. Disney
  9. Toyota
  10. AT&T
  11. McDonald’s
  12. GE
  13. Mercedes-Benz
  14. Intel
  15. Louis Vuitton (33.6 млрд)
  16. Cisco
  17. IBM
  18. Nike (32 млрд)
  19. Verizon
  20. BMW
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