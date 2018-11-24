«НИКА» - ведущий производитель ювелирных часов в России

«Сделаем Россию мировой часовой державой!» - девиз коллектива «НИКА» - ведущего производителя ювелирных часов в России. 21 ноября для представителей средств массовой информации была проведена увлекательная экскурсия на производство «НИКА» – в место, где Время обретает форму во всём многообразии!

История компании началась в тот момент, когда ее основатели решили, что драгоценные аксессуары должны привлекать внимание не только своей красотой, но и величием заложенной в них идеи. С 2003 года НИКА делает все, чтобы часы с надписью «сделано в России», как и полвека назад, во всем мире ассоциировались с качеством, надежностью и привлекательным дизайном.

Сохраняя верность традициям, передавая практический опыт из поколения в поколения, применяя инновационные технологии, разрабатывая собственные ноу-хау (например, запатентованные капсульные технологии), создавая секретные методики в производстве, сотрудники часового бренда «НИКА» обеспечивают высококачественный результат на всех этапах производства и ведут компанию к успеху.

Многие наши знаменитости являются ценителями ювелирных часов «НИКА». Среди них – Зара, Валерия и Иосиф Пригожин, Ани Лорак, известные спортсмены и другие медийные личности.

Истинный перфекционист во всём, Филипп Киркоров, также по достоинству оценил эксклюзивно изготовленный персонально для него уникальный экземпляр часов «НИКА», с очень оригинальным дизайном, включающим мистические элементы. На часах для Филиппа Бедросовича была выполнена гравировка «Король эстрады».

Представители компании отметили, что любой индивидуальный заказ может быть принят к исполнению.

Эксклюзивные часы «Золотая лоза» - один из примеров, когда учтены все ассоциации и пожелания клиента. Вдохновением для названия явился редкий сорт винограда, применяемого в виноделии – профессиональной сфере заказчика.

В ходе экскурсии по производству все представители СМИ были поражены современным принципами организации производственного процесса, а кропотливая, действительно, ювелирная работа каждого сотрудника вызвала глубокое уважение.

Однозначно, что в «НИКЕ» сердца всех участников коллектива работают в унисон, не допуская сбоев и колебаний в филигранном производстве.

Одним из лучших и признанных на мировом уровне является член Международной академии независимых часовщиков, лауреат многочисленных профессиональных конкурсов Константин Чайкин.

Очень тронуло признание корифея, «часовых дел мастера», Владимира Ивановича (чья верность профессии и непрерывный трудовой стаж составляет больше 50 лет) о его ремонтах старинных часов «с кукушкой». Благодаря профессиональной реанимации мастера «кукушки» продолжают радовать своим ходом и звуком представителей преклонного возраста и их наследников.

Ассортимент цветовой гаммы изделий «НИКИ» также удовлетворит фантазии самого искушённого эстета.

Все часы из новых коллекция были представлены на витринах и у представителей СМИ была возможность насладиться их великолепием.

Названия новых коллекций:

1. Биколор 1306

2. Биколор 1310

3. Биколор 1358

4. Коллекция Celebrity

5. Лимитированная коллекция «Серебряные витражи»

НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ЧАСОВОГО БРЕНДА НИКА:

Биколор.

В ассортименте бренда НИКА появились мужские и женские часы, выполненные в технике БИКОЛОР. БИКОЛОР - это способ производства драгоценного корпуса путем прочного соединения отдельных элементов из золота и серебра. За основу данной модели взят серебряный корпус, сверху которого установлен золотой безель - вместе они образуют единую, неразъемную конструкцию.

Техника БИКОЛОР более 100 лет успешно используется ведущими мировыми брендами. Однако до НИКИ никто не экспериментировал на сочетании благородных металлов - золота и серебра.

Часы коллекции БИКОЛОР придутся по вкусу тем, кто так и не смог остановить выбор на чем-то одном. Сплетаясь воедино, золото и серебро создают идеальную пару для тех, кто обладает безупречным вкусом и любит нескучную классику. Часы выполненные в технике БИКОЛОР, можно сочетать с украшениями из золота и серебра, тем самым, открывая безграничные возможности для фантазии.

Разнообразие цветовых решений, ручная работа часовых мастеров завода и драгоценные металлы, все это российская компания НИКА превращает в доступные ювелирные часы, создавая квинтэссенцию цены и качества.

Коллекция Celebrity - ЗВЕЗДНАЯ МЕХАНИКА

Celebrity – самая роскошная коллекция в ассортименте бренда НИКА. Флагман коллекции – женские золотые часы 1070 – представляет собой классический трехстрелочник с датой. На выбор есть два варианта исполнения циферблата: строгий минимализм или игривый дизайн с веерным напылением ювелирных кристаллов. Венчает блестящую картину винтажная заводная головка.

Автоматический механизм обеспечивает плавный ход секундной стрелки и – при ежедневном использовании – бесперебойный ход часов. Часы с автоподзаводом – верный спутник дамы, которая регулярно носит столь изысканные аксессуары с пониманием их явной и глубинной ценности!

«Серебряные витражи»

Часы из лимитированной серии “Серебряные витражи” пользуются неизменной популярностью. В чем секрет успеха? Циферблат таких часов сделан в технике “перегородчатая эмаль” , одной их самых красивых и редких техник в часовом мире. Это кропотливая ручная работа!

Спрос на “Витражи” продолжается даже после завершения производства, поэтому НИКА старается выпускать их пусть и в ограниченном количестве, но каждый год.

В 2018 году вся серия посвящена любителям грациозных и роскошных созданий на планете. Виражные кошки с любопытством взирают на нас с ярких циферблатов - блеск их ялах усиливают сияющие фианиты на тонком серебряном корпусе. Переводная головка украшена цветной эмалевой вставкой.

Кошки, как известно, очень свободолюбивые животные, однако, обретая хозяина, они остаются верными ему навсегда. Игривая кошечка на часах “Серебряные витражи” станет верной спутницей своей хозяйке и будет показывать ей только самое счастливое время!

В преддверии Нового года хочется напомнить, что часы всегда были, есть и будут памятным подарком, и у нас есть прекрасная возможность воспользоваться роскошным спектром ювелирных часов и аксессуаров от «НИКИ».

«НИКА» - гарантия качества, безупречного стиля и неотъемлемый элемент имиджа, который поможет ощутить бесценность каждого мгновения жизни!

Автор: Бурулева Юлия

Фото предоставлены пресс-службой