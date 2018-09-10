Никакого меха на лондонской Неделе моды

Организаторы лондонских показов взяли пример со своих финляндских коллег и запретили демонстрацию натурального меха на подиуме.

На прошлой неделе Британский Совет моды подтвердил, что теперь дизайнеры, принимающие участие в Неделе моды в Лондоне, перестанут использовать натуральный мех. Революция начинается уже в этом месяце, когда местные модельеры представят в британской столице свои коллекции сезона весна-лето 2019. Инициативу уже поддержал авторитетный бренд Burberry.

В БСМ также пояснили, что решение было принято в рамках проекта «Позитивная мода» и преследует цель по воспитанию дизайнеров в области этических решений и сокращения отходов в цепочке поставок. Кроме того, отмечается, что сам мех не запрещен.