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Артем Кузелев

Никакой натуральной кожи на подиуме!

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  • 15 Августа 201817:43
Сюжеты: PETA

С будущего года на Неделе моды в Хельсинки запрещена демонстрация одежды и аксессуаров, выполненных из натуральной кожи.

Зоозащитная организация PETA похвалилась очередной победой. С июля 2019 года на Неделе моды в Хельсинки запрещена демонстрация одежды и аксессуаров, созданных с использованием натуральной кожи. Организаторы приняли такое непростое решение после получения письма от британского филиала PETA. Экоактивисты призвали Хельсинки отважиться на этот очень смелый шаг и подать пример другим Неделям. Так, столица Финляндии оказалась в авангарде модной индустрии.

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