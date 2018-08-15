Никакой натуральной кожи на подиуме!

С будущего года на Неделе моды в Хельсинки запрещена демонстрация одежды и аксессуаров, выполненных из натуральной кожи.

Зоозащитная организация PETA похвалилась очередной победой. С июля 2019 года на Неделе моды в Хельсинки запрещена демонстрация одежды и аксессуаров, созданных с использованием натуральной кожи. Организаторы приняли такое непростое решение после получения письма от британского филиала PETA. Экоактивисты призвали Хельсинки отважиться на этот очень смелый шаг и подать пример другим Неделям. Так, столица Финляндии оказалась в авангарде модной индустрии.