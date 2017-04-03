Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Ники Минаж официально стала моделью

  • 92
  • 0
  • 03 Апреля 201709:54

Рэперша и обладательница впечатляющих форм подписала контракт со знаменитым модельным агентством Wilhelmina Models.

Ники Минаж уже не раз позировала для рекламы и журналов, ее можно увидеть в кампаниях Robereto Cavalli и проектах Марио Тестино и фотодуэта Inex & Vinoodh. Однако теперь королева рэпа может официально именоваться моделью: на днях девушка подписала контракт с агентством Wilhelmina Models, которое занималось карьерами таких икон, как Иман и Джия Каранжи. Новость звезда прокомментировала так: «Мне нравится синергия между моей музыкой и тем, как она вдохновляет меня. Я всегда культивировала собственный стиль. Сегодня я взволнована и года за то, что подписала этот контракт».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru