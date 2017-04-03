Ники Минаж официально стала моделью

Рэперша и обладательница впечатляющих форм подписала контракт со знаменитым модельным агентством Wilhelmina Models.

Ники Минаж уже не раз позировала для рекламы и журналов, ее можно увидеть в кампаниях Robereto Cavalli и проектах Марио Тестино и фотодуэта Inex & Vinoodh. Однако теперь королева рэпа может официально именоваться моделью: на днях девушка подписала контракт с агентством Wilhelmina Models, которое занималось карьерами таких икон, как Иман и Джия Каранжи. Новость звезда прокомментировала так: «Мне нравится синергия между моей музыкой и тем, как она вдохновляет меня. Я всегда культивировала собственный стиль. Сегодня я взволнована и года за то, что подписала этот контракт».