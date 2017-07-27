Николь Кидман стала кавергерл Love. Осень-зима, 2017/18

Редакция журнала Love пригласила австралийскую актрису стать главной героиней будущего сезона.

1 / 7 Love. Осень-зима, 2017/18













Журнал Love всегда отличался смелыми и креативными съемками, однако новый номер удивил по-настоящему. На роль героини обложки редакция пригласила Николь Кидман, которая примерила очень непривычный для себя образ ковбойши. Снимала австралийскую актрису постоянный фотограф журнала Карин Бакофф.

Что касается кино, то увидеть Кидман на большом экране можно будет уже в этот четверг, когда в прокат выйдет новая картина Софии Коппола «Роковое искушение». Фильм с участием Николь, Колина Фаррелла, Кирстен Данст и Эль Фаннинг уже получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в этом году.

Также до конца года в прокат выйдут еще две картины с Кидман в ведущих ролях. Сначала мы увидим фантастическую комедию Джона Кэмерона Митчелла «Как разговаривать с девушками на вечеринках», а в ноябре – триллер Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя». Пока же наслаждаемся эффектной съемкой для Love Magazine.