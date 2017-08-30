Николь Кидман в фотопроекте журнала Stellar Magazine. Август, 2017

Уходящий месяц запомнится читателям глянцевых изданий еще и стильным фотопроектом журнала Stellar Magazine, главной героиней которого стала австралийская актриса.

1 / 10 Stellar Magazine. Август, 2017



















Николь Кидман сегодня нарасхват. Актриса активно снимается в кино и на телевидении, а также все чаще принимает участие в редакционных проектах глянцевых изданий. В августе Николь, плескающуюся в бассейне, можно было увидеть на страницах журнала Stellar Magazine. Автором фотосессии стал фотограф Ниньо Муньос.