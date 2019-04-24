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Артем Кузелев

Николь Кидман в каверстори Vanity Fair. Май, 2019

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  • 24 Апреля 201918:14
Сюжеты: Николь Кидман (Nicole Kidman), Vanity Fair

Новый номер американского издания вышел с каверстори, которая оказалась необычной для всех участников процесса.

За последние пару лет один из самых авторитетных журналов о современной культуре претерпел много изменений. Все началось, когда в ноябре 2017 года редакцию возглавила Радика Джонс. Новая главред тут же взялась за ребрендинг издания, но проводила его мягко и постепенно. Для начала Радика отказалась от слишком откровенных и порой пошлых фотосессий и акцентировала внимание на совсем другом виде эротики.

Это хорошо читается в новой обложке и сопутствующем редакционном материале. Главная героиня съемки – 51-летняя Николь Кидман. Актриса предстала перед камерой с естественным минималистичным макияжем, простой влажной укладкой и обнаженными плечами. Так ее очевидная красота стала еще более очевидной. Под обложкой фотопроект, для которого Кидман примерила короткий мальчишеский парик в духе знаменитой стрижки звезды европейского кино 1960-х Джин Сиберг.

Важно, что автором съемки стала Кольер Шорр. Фотограф лишь недавно вошла в официальный пул контрибьюторов журнала и является всего лишь второй после Энни Лейбовиц женщиной, снимающей для Vanity Fair. Радика Джонс подчеркивает, что для нее было важно пригласить в свою команду еще одну женщину, чтобы журнал мог представлять собой изменения, которые происходят в современной культуре.

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