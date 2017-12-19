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Артем Кузелев

Никола Формичетти покидает Diesel

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  • 19 Декабря 201720:38
Сюжеты: Diesel, Nicola Formichetti (Никола Формичетти)

Новая неделя началась с неожиданного известия о том, что марка Diesel расстается с креативным директором.

После четырех лет на посту креативного директора бренда Diesel Никола Формичетти объявил, что покидает марку. О планах на дальнейшее развитие карьеры дизайнер сказал, что собирается сосредоточиться на других своих творческих занятиях. «Расставание с Diesel – еще не конец, ведь у меня есть собственный бренд Nicopanda», – поделился Формичетти и добавил, что хотел бы попробовать себя в киноиндустрии. Кто сменит дизайнера на должности художественного руководителя, пока что не сообщают.

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