Никола Формичетти покидает Diesel

Новая неделя началась с неожиданного известия о том, что марка Diesel расстается с креативным директором.

После четырех лет на посту креативного директора бренда Diesel Никола Формичетти объявил, что покидает марку. О планах на дальнейшее развитие карьеры дизайнер сказал, что собирается сосредоточиться на других своих творческих занятиях. «Расставание с Diesel – еще не конец, ведь у меня есть собственный бренд Nicopanda», – поделился Формичетти и добавил, что хотел бы попробовать себя в киноиндустрии. Кто сменит дизайнера на должности художественного руководителя, пока что не сообщают.