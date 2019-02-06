Николя Гескьер объявил о запуске собственной марки

Люксовый холдинг LVMH станет спонсором одноименного бренда креативного директора Louis Vuitton.

Дизайнер Николя Гескьер, возглавляющий дом Louis Vuitton, и конгломерат LVMH объявили о продолжении и расширении рамок сотрудничества. В скором времени Гескьер запустит собственную марку, финансирование которой на себе возьмет люксовый холдинг. Стороны пока что не дают никакой конкретики, но инсайдеры говорят, что презентация дебютной коллекции состоится уже в этом году.