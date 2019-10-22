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Артем Кузелев

Николя Гескьер опубликовал пост против Дональда Трампа

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  • 22 Октября 201910:41
Сюжеты: Louis Vuitton

Креативный директор Louis Vuitton высказал свою позицию относительно участия американского президента в открытии фабрики бренда в Техасе.

В прошлый четверг в Техасе состоялось открытие новой кожевенной фабрики Louis Vuitton. В торжественной церемонии открытия, кроме Бернара Арно и сотрудников холдинга LVMH, участвовали Дональд и Иванка Трамп. В ответ на это креативный директор парижского дома опубликовал в своем Instagram пост-протест. Николя Гескьер разместил обложку песни Эвелин Томас High Energy и написал: «Я против любых политических действий. Я модный дизайнер, который отказывается от подобных ассоциаций», снабдив пост хэштегами #trumpisajoke и #homophobia. В Louis Vuitton пока что не комментируют публикацию Гескьера.

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