Николя Гескьер опубликовал пост против Дональда Трампа

Креативный директор Louis Vuitton высказал свою позицию относительно участия американского президента в открытии фабрики бренда в Техасе.

В прошлый четверг в Техасе состоялось открытие новой кожевенной фабрики Louis Vuitton. В торжественной церемонии открытия, кроме Бернара Арно и сотрудников холдинга LVMH, участвовали Дональд и Иванка Трамп. В ответ на это креативный директор парижского дома опубликовал в своем Instagram пост-протест. Николя Гескьер разместил обложку песни Эвелин Томас High Energy и написал: «Я против любых политических действий. Я модный дизайнер, который отказывается от подобных ассоциаций», снабдив пост хэштегами #trumpisajoke и #homophobia. В Louis Vuitton пока что не комментируют публикацию Гескьера.