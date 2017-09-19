Нина Гарсия возглавила американскую редакцию Elle

Масштабные перестановки в издательском бизнесе продолжаются. На этой неделе новости пришли из редакции американского Elle, у которого появился новый главред.

Нина Гарсия работала креативным директором Marie Claire последние несколько лет. Кроме того, она известна как одна из бессменных судей телевизионного фэшн-проекта «Полиум». На этой неделе стало известно, что в карьере Нины происходят значительные перемены: в новом сезоне журналистка возглавит американскую редакцию Elle, сменив на посту главного редактора Робби Майерс, проработавшего здесь 17 лет.

Президент медиахолдинга Hearst Magazines, которому принадлежит франшиза Elle, Дэвид Кэри сообщил журналистам: «Нина воплощает в себе все качества современного главного редактора. Она имеет большой авторитет в мире моды и пользуется уважением за личный стиль, глубокие отношения в отрасли и способность находить таланты». Кроме того, руководство издательства отмечает понимание принципов цифровой сферы, которым обладает Гарсия, и ее способность влиять на большую аудиторию.