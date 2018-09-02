Нижегородские дизайнеры на CPM

C 04 по 07 сентября 2018 года девять производителей дизайнерской одежды и аксессуаров из Нижегородской области впервые представят свои работы в рамках 31-й сезона международной выставки моды CPM – Collection Premiere Moscow.

Тридцать первую выставку CPM Moscow 04 сентября торжественно откроет российский кутюрье Валентин Юдашкин. На протяжении первых трех дней посетителей ожидает не только работа стендов в 15 павильонах Экспоцентра, но и насыщенная программа шоу-показов, деловой форум, лекция по прогнозированию трендов от лондонского агентства WGSN, а также несколько тренд-зон. По сложившейся традиции выставку посетят звезды российской музыкальной, театральной и кино-сцены, известные телеведущие, дизайнеры и стилисты, чье внимание уже много сезонов привлекают российские и европейские модные новинки участников CPM Moscow.

Объединенный стенд делегации от Нижегородского региона представит коллекции сезона весна-лето 2019 от торговых марок и производителей дизайнерской одежды и аксессуаров, входящих в кластер легкой промышленности Matryoshka Industry. Сотрудничество с организаторами CPM стало логическим продолжением пробного участия нижегородских дизайнеров в выставке в сентябре 2017 года в рамках спецпроекта My Country. Организатор объединенного стенда региона – ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области», подрядчиком выступает АНО «Агентство по развитию международного сотрудничества»

Работы девяти брендов презентуют на стенде А37 зала 7.2 Экспоцентра в течение четырех дней работы CPM Moscow. Участие в выставке направлено на сотрудничество с оптовыми закупщиками одежды и аксессуаров из России и стран Таможенного Союза. Каждый сезон экспозицию более чем из 1350 коллекций из 30 стран мира посещает более 20 тысяч специалистов в области закупок, производства, управления и продаж индустрии моды, а также журналисты b2b, lifestyle и fashion блогеры.

Информация об участниках:

Компания BOA – это молодая российская торговая марка, объединяющая лучших ремесленников ювелирного искусства, кожевенного дела и швейного мастерства. Бренд зарегистрирован на территории 32 стран. Утонченность дизайна, ручная работа и персонализация – основные принципы компании. Приоритетная задача – показать природную красоту кожи, ее разновидности, способы обработки, окраски. Компания производит в основном женские классические формованные сумочки для людей с высоким достатком. Благодаря своим уникальным формам сумки BOA легко узнаваемы. Полностью отсутствуют острые углы, края и кромки. Подделать такую сумку очень сложно и очень дорого.

Российский обувной бренд RRcollection идет в ногу со временем и ориентирован на мужскую и женскую аудиторию в возрасте 25–60 лет. Обувь, ремни и сумки в классическом и casual-стиле, профессиональная опытная команда, а также собственное производство, современные технологии обеспечивают конкурентоспособность компании на рынке.

Уникальная технология производства бренда KSI KSI, высококвалифицированные мастера, а также материалы высокого качества позволяют компании успешно существовать и развиваться на рынке. Трикотаж необходим и универсален вне зависимости от сезона и времени года, это классика, которая никогда не потеряет своей ценности. Бренд KSI KSI удовлетворяет потребности самых изысканных ценителей, ведь элегантные свежие идеи, стиль и высочайшее качество – визитная карточка бренда.

Дом Моды DEF – это коммерчески успешный бренд, который с 1998 года работает на российском рынке модной женской одежды. Универсальный ассортимент и тщательно подобранные ткани позволяют создавать и комбинировать множество стилевых образов, что привлекает все большее число постоянных клиентов. Вязаный трикотаж, который является основой коллекций, дополняется стильными блузками и топами.

Российская марка женской одежды Baronskaya Collection – молодой бренд, созданный конструктором и модельером с опытом работы на крупной швейной фабрике более четверти века. Создание настроения и ощущения привлекательности на каждый день вкладывается в каждую модель одежды, что достигается за счет большого опыта, современных технологий, индивидуального подхода к каждому партнеру (максимальный размерный ряд, линейка ростов, любая сложность работы) и применения качественных материалов. Ассортимент одежды заинтересует как молодых девушек, желающих выглядеть ярко и модно, так и зрелых женщин, предпочитающих более элегантные и стильные изделия.

Российский бренд Natalya Tretyakova более десяти лет создает дизайнерскую одежду из натурального меха. Дизайнер представляет свой взгляд на применение натурального меха в изготовлении одежды. Изделия создаются в единственном экземпляре или ограниченной серией, с использованием новейших технологий работы с натуральным мехом. Коллекции меховых изделий создаются не только для зимы, но и для сезона весна/осень. Клиенты бренда – представительницы прекрасной половины человечества всех возрастов.

FORS – рооссийский дизайнерский бренд женской одежды для повседневного и праздничного гардероба в сегменте middle-up. Доступная роскошь, высокое качество и актуальность коллекций – основная концепция бренда. Ассортимент состоит из разных стилистически непохожих вещей из тканей и вязаного трикотажа, что позволяет создавать неповторимый стиль. Ключевыми моделями бренда Fors являются идеально скроенные платья, костюмы, блузы, юбки, брюки. Наличие собственного швейного и вязального производства позволяет оперативно реагировать на покупательский спрос и тенденции индустрии моды.

Ola Parle - бренд деловой женской одежды для топ-менеджмента, дизайнер Ольга Рыхлова. Эксклюзивные статусные модели, качественные натуральные ткани. Это одежда для женщины, которая знает, чего хочет, и может себе это позволить.

Мастерская трикотажа Adorina помогает выражать индивидуальность с помощью эксклюзивных моделей, разрабатывающихся под каждого клиента. Бренд оказывает услуги по производству корпоративной одежды и школьной формы, создает необходимые детали для других брендов и проектов (b2b сервис), обучает тех, кто мечтает стать частью большого мира модного трикотажа.