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Иван

Ночная фотосъемка на iPhone

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  • 14 Августа 201813:24

Благодаря непрерывной модификации, камера iPhone позволяет снимать не только днем, но и ночью, создавая новые возможности для реализации творческих идей фотографов. Однако, для достижения высококлассного результата ночной фотографии, необходимо соблюдать определенные условия съемки. В ходе мастер-класса Александр поделился с участниками секретами создания контрастных ночных снимков, а также назвал правильную работу со светом ключевым фактором в процессе фотосъемки.

Стоит отметить, что большинство контента в Instagram блогер создает именно с помощью iPhone. Игра на контрастах, а также правильное использование цветных фильтров - вот, что позволяет уличной фотографии стать настоящим прорывом. Спикер рассказал о дополнительном оборудовании, которое помогает ему добиваться высокого качества снимков. Среди аксессуаров Александр выделил:

  1. Фотодержатель Miggo Pictar One, использование которого позволяет сделать из обычного iPhone настоящий фотоаппарат. Одно из ключевых достоинств Pictar One заключается в том, что снимать на смартфон в горизонтальном положении с таким держателем становится несравнимо удобнее, причем это можно делать одной рукой. Необходимо подчеркнуть, что устройство работает даже при выключенных wi-fi и Bluetooth на смартфоне.
  2. Умный свет Manfrotto прекрасно подойдет для воплощения ваших творческих идей. Дополнительные фильтры, предназначенные для изменения цветового баланса получаемого изображения, позволят добиться необходимого вам результата. Преимущество устройства заключается в том, что можно одновременно использовать до 3-ех фильтров, что позволит создавать снимки определённого жанра.

После теоретической части в лектории, у каждого слушателя появилась возможность стать участником увлекательной фотопрогулки с Александром  на Новом Арбате, в ходе которой спикер провел практический мастер-класс и на глазах зрителей продемонстрировал процесс создания креативных ночных фотографий. Участники побывали в пяти различных локациях на центральной улице Москвы и совместно со спикером опробовали цветные фильтры и фоторедакторы на практике. 

Александр посоветовал всем участникам не жалеть своего времени на обучение, быть социально активными и непрерывно привносить в жизнь что-то новое и креативное.

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