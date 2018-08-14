Ночная фотосъемка на iPhone

Благодаря непрерывной модификации, камера iPhone позволяет снимать не только днем, но и ночью, создавая новые возможности для реализации творческих идей фотографов. Однако, для достижения высококлассного результата ночной фотографии, необходимо соблюдать определенные условия съемки. В ходе мастер-класса Александр поделился с участниками секретами создания контрастных ночных снимков, а также назвал правильную работу со светом ключевым фактором в процессе фотосъемки.

Стоит отметить, что большинство контента в Instagram блогер создает именно с помощью iPhone. Игра на контрастах, а также правильное использование цветных фильтров - вот, что позволяет уличной фотографии стать настоящим прорывом. Спикер рассказал о дополнительном оборудовании, которое помогает ему добиваться высокого качества снимков. Среди аксессуаров Александр выделил:

Фотодержатель Miggo Pictar One, использование которого позволяет сделать из обычного iPhone настоящий фотоаппарат. Одно из ключевых достоинств Pictar One заключается в том, что снимать на смартфон в горизонтальном положении с таким держателем становится несравнимо удобнее, причем это можно делать одной рукой. Необходимо подчеркнуть, что устройство работает даже при выключенных wi-fi и Bluetooth на смартфоне. Умный свет Manfrotto прекрасно подойдет для воплощения ваших творческих идей. Дополнительные фильтры, предназначенные для изменения цветового баланса получаемого изображения, позволят добиться необходимого вам результата. Преимущество устройства заключается в том, что можно одновременно использовать до 3-ех фильтров, что позволит создавать снимки определённого жанра.

После теоретической части в лектории, у каждого слушателя появилась возможность стать участником увлекательной фотопрогулки с Александром на Новом Арбате, в ходе которой спикер провел практический мастер-класс и на глазах зрителей продемонстрировал процесс создания креативных ночных фотографий. Участники побывали в пяти различных локациях на центральной улице Москвы и совместно со спикером опробовали цветные фильтры и фоторедакторы на практике.

Александр посоветовал всем участникам не жалеть своего времени на обучение, быть социально активными и непрерывно привносить в жизнь что-то новое и креативное.