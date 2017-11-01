Nolo. Весна-лето 2018

На следующую весну и лето Nóló предлагает одежду, легкую в носке и комбинировании, свободные многослойные силуэты, а также драпировки и элементы деконструктивизма. В основе коллекции - качественные натуральные ткани: хлопок, вискоза, шелк, лен, модал. В цветовой палитре преобладают летние пастельные тона. Ключевым компонентом этой коллекции стали «съедобные» принты. В этот раз бренд Nóló впервые в своей истории провел показ в сотрудничестве со всемирно известной компанией McDonald’s.