Номинанты премии Британского Совета моды

Британский Совет моды объявил претендентов этого года на одну из самых престижных наград модной индустрии.

В этом году церемония вручения The Fashion Awards состоится 4 ноября в Лондоне, в королевском Альберт-Холле. По мнению большого жюри, на звание самых лучших и успешных дизайнеров в этом году могут претендовать Алессандро Микеле, Джонатан Андерсон, Мария Грация Кьюри, Фиби Фило и Раф Симонс. Также в списке номинантов ожидаемо значатся имена Алессандро Микеле, Энтони Ваккарелло, Демны Гвасалия, Джонатана Андерсона и Стюарта Веверса. Пополнили список марки Fenty Puma by Rihanna, Gosha Rubchinskiy, Off-White, Supreme и vetements.