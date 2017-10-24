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Артем Кузелев

Номинанты премии Британского Совета моды

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  • 24 Октября 201711:13
Сюжеты: British Fashion Awards

Британский Совет моды объявил претендентов этого года на одну из самых престижных наград модной индустрии.

В этом году церемония вручения The Fashion Awards состоится 4 ноября в Лондоне, в королевском Альберт-Холле. По мнению большого жюри, на звание самых лучших и успешных дизайнеров в этом году могут претендовать Алессандро Микеле, Джонатан Андерсон, Мария Грация Кьюри, Фиби Фило и Раф Симонс. Также в списке номинантов ожидаемо значатся имена Алессандро Микеле, Энтони Ваккарелло, Демны Гвасалия, Джонатана Андерсона и Стюарта Веверса. Пополнили список марки Fenty Puma by Rihanna, Gosha Rubchinskiy, Off-White, Supreme и vetements.

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