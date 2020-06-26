Noovae в коллекции Geox Весна-Лето 2020

В новой коллекции Geox креативный директор марки Эрнесто Эспозито реализовал свою давнюю мечту – создать суперкомфортную обувь для женщин, которую можно носить каждый день и чувствовать себя в тренде.

Сникеры-носки Noovae практически не ощущаются на ногах и в буквальном смысле дарят чувство полета во время ходьбы. Секрет этой воздушности – в верхе, который почти полностью выполнен из высокотехнологичного текстиля и дышащей подошвы, являющейся визитной карточкой бренда Geox.

Это необычайно легкая, мягкая, гибкая, полностью воздухопроницаемая обувь, которая идеально вписывается в современный гардероб и подходит для прогулок, поездок, шопинга и даже офиса, если деловой дресс-код не ограничен строгими рамками. Модель сочетается с любой повседневной одеждой и дает возможность чувствовать себя комфортно в любом месте и ситуации.

Цвета — яркий желтый, красный, черный и белый.