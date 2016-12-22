North Caucasian Fashion Week 2016

Северо-Кавказская Неделя Моды длилась три насыщенных дня — деловая программа, ежедневные пресс-конференции и подиумные показы. Мероприятие ярко прозвучало - специальные гости московские дизайнеры Елена Шипилова, Алина Асси, Вадим Мерлис, Николай Овечкин стилист Модного Приговора и Анастасия Рязанкина – представитель Дома Российской Моды, активные дискуссии на пресс - конференциях, общение гостей с местными дизайнерами, интересные диалоги и советы метров в своем деле. На примерах разбирали маркетинговые и общие ошибки, которые может допустить как начинающий, так и опытный дизайнер.

На неделю аккредитовалось около 80 представителей СМИ, более 30 байеров и множество заинтересованных в индустрии специалистов. Каждый день гости Недели отсматривали 5 коллекций местных и приглашенных дизайнеров.

Ежедневно открывали Неделю детские коллекции. В первый день открыла Неделю очаровательная рождественская сказка «Snow at Christmas by L'erede» - коллекция платьев от московского дизайнера Ирины Гордеевой, основательницы бренда. L’erede® моментально настроила зрителей на позитивный праздничный лад. Второй день открыла очаровательная команда из Владикавказа с коллекцией от дизайнера Гависова Марина под названием "Модный улов", главным героем которой явилась та самая волшебная золотая рыбка-символ исполнения желаний. И в 3-ий день была представлена коллекция дизайнера Светланы Злотниковой – основательницы бренда Leya.me – одежда и аксессуары для мальчиков и девочек из Санкт – Петербурга, сезонные коллекции по мотивам детских историй и увлечений.

Также ежедневно проходили показы коллекций шуб от сети меховых магазинов LAMA. Зрители просмотрели коллекции для трех различных случаев, в 1-ый день - цветные меха и жилетки, во 2-ой - норка и в 3-ий — изделия из меха класса люкс шиншилла, соболь, рысь.

Дебютанты Недели, местные дизайнеры - Наталья Лацинникова , Миранова Александра, Марченко Евгения, Новикова Анастасия, Александра Алейникова и Елизавета Лунева представили зрителю трендовые, интересные коллекции. Организаторы уверены в их блестящем будущем!

Миранова Александра и Марченко Евгения – основательницы бренда ELLIF story, удивили платьями, ориентированными на современную кавказскую девушку любого вероисповедания.

Бренд LiLu от Елизаветы Луневой из Ставрополя порадовал оригинальной постановкой показав джинсовые куртки с ручной росписью.

Коллекция трикотажных и шерстяных изделий от модного дома Наталья Лацинникова сорвали аплодисменты зрительного зала и, определенно заинтересовали местного и московского байера.

Новикова Анастасия, Александра Алейникова представили собственный бренд Moonlama - стильные образы и смелые решения.

Эфримиди Виктория – дизайнер из Ставропольского края, успешно представила коллекцию свадебных и вечерних платьев.

Дизайнер из Москвы Елена Cartas – подарила неделе театрализованное шоу Голливуд 40-х годов под произведения Элвиса Пресли. Модели буквально «вжились» в роли состоятельных дам в шикарных домашних нарядах.

Лучшим подарком гостям Недели стал незабываемый показ Вадима Мерлиса, финальный показ на Неделе моды. Нежная и трогательная, созданная для творческих личностей коллекция под названием «Сны Наяву». Мечты и грезы, которые мы переживаем в снах, четко, аккуратно проработанные детали и чистота линий, которой не изменяет дизайнер — все это зрители Пятигорска увидели в новой коллекции маэстро.

Организатор Северо-Кавказской Недели Моды - группа компаний –Kavkaz Fashion Group

Генеральный партнер Северо-Кавказской Недели Моды – Сеть меховых салонов Lama

Официальные партнеры: Телеканал Fashion TV, Компания ART-HALL ,Модельное агентство Calista , Бортовое издание Kavkaz Air, Салон красоты Эскаль де Боте

Партнеры: Текстильная компания Арт-Тех ,Торговый дом Palazio, салон оптики Монокль, FX studio, NYX, Академия Стилистов Viсtory, Лимонады ASCANIA, Алко-Маркет.

Авто-партнер: Ауди-сервис Минеральные Воды

Информационные партнеры: Телеканал СИФ-ТНТ, Телеканал Архыз 24, Медиа-холдинг СИМПЭКС

Nalchik –today , журнал Fashion Collection , журнал RENOME,журнал PRO кмв , журнал, GLYANETS

журнал OWL дети , журнал Мilasha ,Журнал Исскуство красоты, Журнал Pro fashion ,журнал REPUBLIK, Кавказ Сегодня, Womans dey, Stavropol poisk , RIA kchr, Go26.ru, Дом фотографа



