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Артем Кузелев

Носки-шпаргалки от Институт цвета Pantone

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  • 17 Сентября 201821:25

Всемирно известная компания-эксперт в области цвета начала выпуск носков всех оттенков.

Институт цвета Pantone представил собственную линейку носков. Компания выпускает модели самых разных оттенков по цене от девяти евро за пару. В первую коллекцию вошли актуальные цвета текущего года и пастельные оттенки будущей весны. Приобрести носки-шпаргалки можно в онлайн-магазине Stylebop.

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