Носки-шпаргалки от Институт цвета Pantone

Всемирно известная компания-эксперт в области цвета начала выпуск носков всех оттенков.

Институт цвета Pantone представил собственную линейку носков. Компания выпускает модели самых разных оттенков по цене от девяти евро за пару. В первую коллекцию вошли актуальные цвета текущего года и пастельные оттенки будущей весны. Приобрести носки-шпаргалки можно в онлайн-магазине Stylebop.