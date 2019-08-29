NOTE - новый европейский бренд косметики

«ЗА красоту внешнюю и внутреннюю, ЗА индивидуальную уникальность»

Вдохновленный страстью к жизни, ее красками и нотами природы, европейский бренд NOTE Cosmetics объявляет о своем выходе на российский рынок.

Молодой и амбициозный бренд NOTE Cosmetics, созданный в 2014 году, делает ставку на сочетание эффекта декоративного средства и средств по уходу за кожей.

Перед разработчиками бренда стояла непростая задача - обеспечить ценителей макияжа по всему миру люксовой косметикой по цене «guilt free». На пути к успеху и с учётом выполнения особенно важных требований: гипоаллергенность и доступность бренда, привлечение лучших технологов, визажистов, дерматологов и специалистов по уходу за кожей. Результатом стала инновационная высококачественная доступная декоративная косметика, обогащенная полезными маслами, витаминами и минералами. Это продукция, которой можно доверять, которая отвечает последним тенденциям красоты и которая может использовать каждая женщина, желающая быть лучшей версией себя.

NOTE Cosmetics располагает собственными производственными мощностями во Франции, Италии, Чехии и Турции. NOTE Cosmetics никогда не жертвует качеством, постоянно разрабатывает новые линейки, пополняет широкий выбор цветов для всего ассортимента своей продукции и гарантирует великолепное покрытие, роскошные текстуры и богатые пигменты для всех оттенков кожи.

Продукция Note Cosmetics не тестируется на животных.

Официальный сайт бренда note

https://www.notecosmetics.ru