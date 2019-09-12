NOTE - новый тинт MattEver Lip Ink

Ощущение второй кожи, невесомая и стойкая текстура. Нанесите свой любимый оттенок жидкого матового тинта для губ и наслаждайтесь весь день потрясающим цветом ваших губ. Бархатистая формула тинта похожа по нанесению на блеск для губ, но при этом дарит вашим губам стойкое матовое покрытие., которое держится до 8 часов без необходимости поправлять цвет. Тинт легок в нанесении и быстро сохнет, создавая идеальное матовое покрытие. Наслаждайтесь богатой палитрой и бархатистой текстурой тинта для губ MattEver Lip Ink на протяжении всего дня!

Специальный сертификат Kiss-proof доказывает, что тинт не скатывается и не оставляет комков, при этом имеет стойкий эффект и не оставляет следов на коже. Вы можете смеяться, пить, целоваться и ваши губы останутся при этом такими же привлекательными, как будто вы только что их накрасили.

Коллекция из 18 различных цветов. В тинте MattEver содержится масло муру-муру, полученное из семян пальмы лесов Амазонки. Все, о чем вам нужно позаботиться, это оттенок, который вы выберете сегодня.