Ноу-хау Недели моды в Лондоне

Уже этой осенью на подиум британской столицы выйдут настоящие роботы.

Модная марка Honee запланировала очередной показ на 15 сентября. Шоу состоится в рамках Недели моды в Лондоне и получит название AI (artificial intelligence – искусственный интеллект). Такое наименование продиктовано необычным составом участников дефиле: наряду с живыми манекенщицами на подиум выйдут роботы-модели, разработанные компанией OhmniLabs. Подобное за всю историю моды будет происходить впервые.