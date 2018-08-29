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Неделя моды в Лондоне (376)
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Артем Кузелев

Ноу-хау Недели моды в Лондоне

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  • 29 Августа 201823:15
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне

Уже этой осенью на подиум британской столицы выйдут настоящие роботы.

Модная марка Honee запланировала очередной показ на 15 сентября. Шоу состоится в рамках Недели моды в Лондоне и получит название AI (artificial intelligence – искусственный интеллект). Такое наименование продиктовано необычным составом участников дефиле: наряду с живыми манекенщицами на подиум выйдут роботы-модели, разработанные компанией OhmniLabs. Подобное за всю историю моды будет происходить впервые.

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