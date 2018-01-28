Новак Джокович и ASICS представили новую модель кроссовок для тенниса GEL-RESOLUTION™NOVAK

12ти кратный обладатель Большого Шлема теннисист Новак Джокович представил новую модель кроссовок для тенниса GEL-RESOLUTION™ NOVAK. Спортсмен выразил только позитивные эмоции от сотрудничества с японским спортивным брендом ASICS: «Я очень рад партнерству с ASICS. Разработчики сделали все для того, чтобы технология была представлена на самом высоком уровне и отвечала моим профессиональным требованиям. Легкость модели и особая конструкция, поддерживающая стопу, позволяют мне двигаться быстрее и обеспечивают необходимую стабильность на каждом этапе игры».

Одна из самых востребованных в мире тенниса, модель ASICS GEL-RESOLUTION™ признана игроками за усиленную фиксацию и поддержку стопы. Из сезона в сезон представляя новые модели обуви для тенниса, ASICS основывается на разработках Института Исследований Спорта ASICS (ISS). В Институте проводится подробный анализ движений и эффективности спортсменов на корте. Основным приоритетом разработок является увеличение скорости при сохранении стабильности положения стопы игрока.

Результатом партнерства Новака Джоковича с японским спортивным брендом стал выпуск модели GEL-RESOLUTION™ NOVAK, в которой учтены пожелания 12ти кратного обладателя Большого Шлема, а полюбившаяся игроку технология тщательно проработана для еще большей устойчивости на корте.

Мотои Ояма, Председатель Правления, Президент и СЕО корпорации ASICS, выразил полную уверенность в успехе новинки: «Теннис меняется с течением времени. Игрокам нужна экипировка, которая позволит быстрее передвигаться по корту и даст устойчивость для нанесения ударов большей силы. Компания ASICS планирует уделять теннису значительно больше внимания, ведь наша цель – стать брендом номер один в теннисной обуви. ASICS вдохновляет людей двигаться больше – как на спортивных площадках так и в обычной жизни, поэтому нам особенно важно партнерство с такими атлетами, как Джокович. Этот спортсмен – олицетворение силы и выносливости для фанатов тенниса по всему миру. Партнерство с человеком, который олицетворяет собой ценности и убеждения бренда ASICS - большая удача!».

По данным пресс-службы бренда ASICS.