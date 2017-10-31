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Артем Кузелев

Новая арт-коллаборация Helmut Lang

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  • 31 Октября 201721:06
Сюжеты: Helmut Lang

Знаменитый дом моды продолжает сотрудничество с современными художниками и фотографами.

Проект Seen by: The Artist Series, запущенный маркой Helmut Lang в августе, продолжается. На этот раз бренд выпустил капсульную коллекцию, созданную в соавторстве со шведским фотографом Уолтером Пфайффером. На днях в онлайн-магазине Helmut Lang появились футболки, лонгсливы, постеры, одеяла и подушки, украшенные принтами с его фотографиями. Цены на вещи варьируются от 35 до 240 долларов. 

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