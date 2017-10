Новая арт-коллаборация Helmut Lang

Знаменитый дом моды продолжает сотрудничество с современными художниками и фотографами.

Проект Seen by: The Artist Series, запущенный маркой Helmut Lang в августе, продолжается. На этот раз бренд выпустил капсульную коллекцию, созданную в соавторстве со шведским фотографом Уолтером Пфайффером. На днях в онлайн-магазине Helmut Lang появились футболки, лонгсливы, постеры, одеяла и подушки, украшенные принтами с его фотографиями. Цены на вещи варьируются от 35 до 240 долларов.