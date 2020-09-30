Новая clean beauty линейка Beautanicals: шведский подход к естественной красоте тела и волос

Oriflame представляет первую линейку по уходу за телом и волосами на основе 8 полезных минералов и натурального экстракта шведской жимолости – Beautanicals. Тенденция clean beauty стремительно развивается. Современный человек следит за своим здоровьем и окружающим миром, а также хочет знать всё о продуктах, которые использует.

Oriflame заботится о своих потребителях и всегда учитывает их интересы, потому, вдохновившись трендом на чистую красоту, воплотил его в своей философии Beauty by Sweden. Результатом стали средства Beautanicals – подлинное воплощение шведского подхода к красоте с заботой о человеке и природе одновременно.

Богатое наследие шведского аптекарского опыта отразилось в простых, но эффективных формулах, в основе которых лучшие шведские природные ингредиенты. Вдохновленный чистейшими водами Скандинавии, Beautanicals содержит специально составленную комбинацию из восьми основных минералов, а также натуральный экстракт жимолости.

Среди полезных минералов: Кальций (Ca) укрепляет волосы и ногти, Натрий (Na) насыщает волосы влагой и регулирует кислотно-щелочной баланс, Магний (Mg) делает кожу упругой и эластичной, Фосфор (P) отвечает за рост и восстановление волос и ногтей, Диоксид кремния (SiO2) оздоравливает кожу, Медь (Cu) стимулирует выработку коллагена и эластина, Цинк (Zn) регулирует жирность и защищает от старения, Калий (К) насыщает кожу и волосы влагой. Ботанический ингредиент – жимолость – шведское вьющееся растение, богатое витамином С и известное своими антиоксидантными и защитными свойствами. Он тонизирует и увлажняет кожу, а также укрепляет повреждённые и ослабленные волосы.

Эффективные формулы с чистым составом не содержат парабены и силиконы. Все смываемые средства имеют биоразлагаемые формулы, а упаковки изготовлены из переработанного пластика*. Так Oriflame уменьшает количество отходов и загрязнение мирового океана.

Линейка Beautanicals – это пять продуктов. Восстанавливающий шампунь с кремовой текстурой бережно очищает и питает волосы, а кондиционер восстанавливает их и облегчает расчёсывание. 97% женщин подтвердили: после использования новой линейки волосы восстановлены и выглядят здоровыми**. Средство для душа увлажняет и восстанавливает кожу, крем для рук смягчает и дарит нежный уход, а мыло бережно очищает. Все средства протестированы под контролем дерматологов и имеют сертификаты Веганского общества, а значит, не содержат компонентов животного происхождения. Обновляющее мыло, увлажняющий крем для рук и восстанавливающий кондиционер для волос содержат 95% натуральных ингредиентов.

Beautanicals – шведский подход к естественной красоте кожи и волос с заботой о природе.

*Флаконы на 100% изготовлены из переработанного пластика, тюбики – на 55%.

Линейка вышла: 14.09.2020г.