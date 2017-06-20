Новая экологичная линия от Стеллы Маккартни

Британский дизайнер объявила о запуске производства экологичной одежды и аксессуаров из мусора.

Стелла Маккартни подписала долгосрочный контракт с экологической организацией Parley for the Oceans. Согласно новому договору, уже с этого лета дизайнер начнет использовать в своем производстве материалы из переработанного пластикового мусора, выловленного из мирового океана. Переработанный пластик планируется использовать для изготовления обуви, сумок и верхней одежды, заменяя им полиэстер и искусственную кожу.